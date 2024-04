Khalid Kasem voorlopig niet terug op televisie

Presentator Khalid Kasem keert voorlopig niet terug op televisie. Dat zegt omroep BNNVARA, die vandaag een gesprek had met Kasem. Volgens de omroep zijn beide partijen het erover eens dat een terugkeer op dit moment niet aan de orde kan zijn "vanwege alle discussie rond zijn persoon".

Vorige week meldde de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat tv-presentator en voormalig advocaat Kasem ambtenaren heeft omgekocht of dat heeft geprobeerd. Volgens BNNVARA maakt de uitkomst van dat onderzoek voor dit besluit geen verschil.

De omroep zegt dat in de komende weken "zal worden besproken wat dit voor de samenwerking op de lange termijn betekent". Kasem is in ieder geval dit seizoen niet meer te zien in de talkshow Sophie & Jeroen, voorheen Khalid & Sophie. Jeroen Pauw blijft het programma dit seizoen afwisselend met Sophie Hilbrand presenteren.

Omkoping

Begin januari legde Kasem de presentatie van de talkshow neer, nadat hij in een artikel van het AD in verband was gebracht met omkoping. Hij zou in een gesprek met zijn kantoorgenoot Peter R. de Vries in 2019 hebben erkend dat hij een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Kasem ontkende dat.

De krant baseerde zich op vier geluidsopnames die ze in handen had gekregen. Een van de opnames werd vandaag gepubliceerd door GeenStijl.

De publicatie rond Kasem leidde tot een publicatieverbod. Het AD mocht van de rechtbank een voorgenomen stuk over een mogelijke omkoping van Kasem niet publiceren. Een hogere rechter schrapte het publicatieverbod. Het AD publiceerde daarna een artikel waarin stond dat Kasem contact had met Ridouan Taghi.