Protest tegen Netanyahu groeit: 'We willen nu nieuwe verkiezingen'

Vandaag is de laatste dag van een vierdaagse demonstratie in Jeruzalem. Vlak bij de Knesset, het Israëlische parlement, bivakkeerden honderden demonstranten de afgelopen dagen in tentjes. Het lijkt haast een festivalterrein. Naast sprekers zijn er muziekoptredens, overal hangen posters met politieke statements, en in speciale tenten kunnen de overnachtende demonstranten eten en drinken krijgen.

Maar de vreugde van een festival hangt er zeker niet. Mensen zijn gefrustreerd en boos op de regering. Ze willen dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen en dat premier Netanyahu vertrekt.

Toen de oorlog begon was die onvrede over de premier er ook al. Maar toen had men nog het gevoel dat eenheid het belangrijkste was, en dat het niet het moment was voor demonstraties tegen de regering.

Die tijd is voorbij, zegt Ami Dror, een van de organisatoren van het protest in Jeruzalem: "Er is een verandering gaande. De Israëlische bevolking verlaat haar afwachtende houding langzaam voor de opvatting dat ze zo snel mogelijk een andere regering wil."