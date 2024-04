Defensie zet radar in Nieuw-Milligen na 52 jaar uit

Vanuit Nieuw-Milligen kon de Luchtmacht decennialang het Zuid-Nederlandse luchtruim bekijken. De beelden van de radar werden doorgegeven aan het Air Operation Control Station (AOCS), een paar kilometer verderop. Luchtgevechtsleiders houden hier 24 uur per dag, zeven dagen per week het luchtruim in de gaten. Het AOCS blijft gevestigd in Nieuw-Milligen.

Nieuwe radar Herwijnen

Op het terrein doet nu een tijdelijke radar van de NAVO dienst. Het gaat om dezelfde mobiele radar die tot 1 maart op Vliegbasis Leeuwarden stond.

Deze wordt eind juli weer vervangen door een tijdelijke Franse radar. Uiteindelijk moet er in 2026 een nieuwe, definitieve radar in Herwijnen komen. In Herwijnen is echter al jaren gedoe rondom de komst daarvan. Inwoners zijn bang voor straling in hun kleine dorp.

Volgens Johan van Deventer, commandant van het Air Combat Command, wordt de oude radar straks gebruikt als decorstuk bij de ingang van Kamp Nieuw-Milligen.