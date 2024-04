Hilversumse wethouder stapt op na publicatie over mogelijke emigratie naar Rusland

De Hilversumse wethouder Karin Walters stapt per direct op naar aanleiding van een publicatie in het AD. Die krant schreef twee weken geleden dat ze naar Rusland wil verhuizen. Walters heeft dat ontkend, maar legt wel haar werk neer omdat de rel "afleidt van effectief bestuur", zo schrijft de regionale omroep NH.

Walters zou in december op persoonlijke titel aanwezig zijn geweest bij de bijeenkomst 'Emigreren naar Rusland' in Arnhem, over emigreren naar dat land en Belarus. Volgens de organisator van de bijeenkomst, de pro-Russische Marie-Thérese ter Haar, zou Walters "helemaal klaar zijn met Nederland en mogelijk naar Rusland willen emigreren".

Ook vertelde Ter Haar tijdens de bijeenkomst dat er "as we speak" al mensen aan de Belarussische grens zijn geweest om eens te gaan kijken. "Een wethouder uit Hilversum, een heel leuke vrouw", zei Ter Haar, doelend op Walters. "Ze heeft dit aan niemand verteld. Ze is bang om veroordeeld te worden, vertrouwt de media niet."

Walters zelf ontkent dat ze bij de informatiebijeenkomst is geweest. Ook ontkent ze in het AD dat ze in Belarus geweest is en dat ze van plan is om te emigreren.

Hart voor Hilversum

Walters, die eerder lid was van de SP, was de afgelopen tien jaar wethouder namens de lokale partij Hart voor Hilversum. In een verklaring aan de gemeenteraad, die in handen is van NH, schrijft ze: "Door de publicatie over mijn privéverkenning word ik in de gevoeligheid getrokken van landelijke politieke thema's. Dit leidt af van effectief bestuur van mij en van het gemeentebestuur van Hilversum, waar ik altijd voor heb gestaan".

Ook schrijft ze dat ze achter de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Hilversum staat en dat ze als wethouder "het leed van de aanslag op vlucht MH17 diep doorleefd heeft". Bij de ramp met de MH17 kwamen vijftien mensen uit Hilversum om het leven.

Forum voor Democratie

Bij de lezing in Arnhem was ook een medewerker van Forum voor Democratie aanwezig die "hulp biedt bij verhuizing". Forum voor Democratie verdedigt Rusland en Poetin en wordt door andere partijen ervan verdacht zich te laten beïnvloeden of betalen door Moskou. Ook Ter Haar heeft volgens het AD banden met FvD.