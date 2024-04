Oekraïne verlaagt veelbesproken dienstplichtleeftijd tot 25 jaar

In Oekraïne kunnen voortaan ook 25- en 26-jarigen worden opgeroepen voor militaire dienst. Voorheen gold de dienstplicht vanaf 27 jaar. De nieuwe mobilisatiewet is gisteren ondertekend door president Zelensky en trad vandaag in werking.

Het rekruteren van nieuwe militairen is een beladen onderwerp in Oekraïne. Het land heeft een nijpend tekort aan manschappen en munitie in de oorlog tegen de Russische invasiemacht, die langzaam terreinwinst boekt. Er was onenigheid tussen de legertop en Zelensky over hoeveel aanvullende militairen nodig zijn.

Het is niet bekendgemaakt hoeveel extra troepen de nieuwe maatregel naar verwachting oplevert. De president zei vorig jaar dat het leger om een uitbreiding van een half miljoen personen had gevraagd, maar dat werd later ontkend door legerchef Zaloezjny, die in februari werd ontslagen.

Geen aantal genoemd

Nieuwe legerchef Syrsky noemde het aantal van 500.000 te hoog, aldus Zelensky. Door het slimmer verdelen van beschikbare militairen zouden er minder nodig zijn. Maar de president wilde geen concreet aantal geven, schrijft persbureau AP.

De nu ingevoerde mobilisatiewet was in mei vorig jaar goedgekeurd door het Oekraïense parlement. Het is onduidelijk waarom de president bijna een jaar heeft gewacht met zijn eindoordeel. Vermoedelijk heeft dat te maken met de impopulariteit van de maatregel. Het parlement buigt zich nog over een ander wetsvoorstel voor nog verregaandere mobilisatieregels.

Corruptie en gedwongen mobilisatie

Het leger in Oekraïne heeft grote moeite voldoende militairen te werven. Er zijn filmpjes opgedoken van jonge mannen die met geweld van straat worden geplukt om te dienen, schreef krant The Guardian vorig jaar. Vanwege omkoopschandalen heeft Zelensky in augustus vorig jaar alle regionale rekruteringschefs van het land ontslagen.

De Oekraïners die zich geroepen voelen om te vechten, dienen vaak al in het leger. Veel van hen zijn uitgeput na ruim twee jaar oorlog. Er lijkt weinig animo te zijn onder de overgebleven groep potentiële militairen. Naar schatting vele duizenden dienstplichtige mannen zijn naar het buitenland gevlucht, ondanks dat de overheid dit verbiedt.

Rusland: 150.000 mannen opgeroepen

Ook Rusland heeft nieuwe militairen nodig aan het front. Afgelopen zondag werd duidelijk dat nog eens 150.000 dienstplichtigen zijn opgeroepen. Er zijn strengere regels, waardoor nu ook Russen tussen de 27 en 30 jaar oud zich moeten melden.

De Russische autoriteiten beweren dat recent veel mensen zich hebben opgegeven voor het leger. Het zou gaan om 16.000 personen in tien dagen tijd. De grote aanslag op een theater in een voorstad van Moskou wordt genoemd als directe aanleiding. Het is onduidelijk in hoeverre deze bewering propaganda is; de informatie valt niet onafhankelijk te controleren.