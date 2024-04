Roglic valt, finisht gehavend, maar behoudt leiderstrui in Baskenland

Primoz Roglic heeft ondanks een harde val in de derde etappe van de Ronde van het Baskenland de leiderstrui weten te behouden. De Sloveen moest een flinke inspanning leveren om na zijn val weer aan te sluiten bij het peloton en kwam uiteindelijk met schaafwonden over de finish.

De Belg Quinten Hermans pakte de etappezege door de sprint in Altsasu te winnen van de Italiaan Edoardo Zambanini en de Spanjaard Alex Aranburu.

Kans voor sprinters

De derde etappe kende liefst 3.000 hoogtemeters, maar met een relatief vlakke laatste vijftien kilometer was er toch een sprankje hoop voor de sprinters. Maar ook de avonturiers van het peloton roken hun kans. Er was veel interesse om in de vlucht van de dag te zitten.

In de eerste acht kilometer liep het al gevoelig omhoog en op de eerste beklimming van de dag probeerde onder anderen de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes te ontsnappen. Hij kreeg een seconde of vijftien voorsprong, kwam als eerste boven op de klim en kreeg Hermans en Filippo Conca mee, maar werd ook weer gegrepen door het peloton.

Nadat ook Jetse Bol een vergeefse poging had gedaan tot het vormen van een kopgroep, kregen de Belg Tom Paquot, de Fransman Alan Jousseaume en de Uruguayaan Eric Antonio Fagundez wel wat ruimte.

Nieuw-Zeelander James Fouché voegde zich na een eenzame achtervolging van een uur uiteindelijk ook nog bij het drietal. De koplopers redden het echter niet. Met nog veertig kilometer te gaan waren alle vier de vroege vluchters gegrepen.

Val Roglic

Met iedereen weer bij elkaar werd het peloton opgeschrikt door de val van leider Roglic. Hij zag er gehavend uit, maar stapte na een paar minuten toch weer op de fiets. Het peloton reed vervolgens niet volle bak door, waardoor Roglic terug kon komen.

Op acht kilometer van de finish was er nog een demarrage van Marc Soler, die twee man met zich mee kreeg. Maar het drietal kon het jagende peloton niet voorblijven.

Op één kilometer van de meet gingen vervolgens een hoop renners tegen de grond. Onder hen nummer vier Juan Ayuso, die na een tijdje weer opkrabbelde. De sprint werd daarna ingezet door Aranburu, die geen antwoord had op de versnelling van Hermans.