Roglic valt, finisht gehavend, maar behoudt leiderstrui in Baskenland

De Belg Quinten Hermans pakte de etappezege door de sprint in Altsasu te winnen van de Italiaan Edoardo Zambanini en de Spanjaard Alex Aranburu.

Kans voor sprinters

De derde etappe kende liefst 3.000 hoogtemeters, maar met een relatief vlakke laatste vijftien kilometer was er toch een sprankje hoop voor de sprinters. Maar ook de avonturiers van het peloton roken hun kans. Er was veel interesse om in de vlucht van de dag te zitten.

In de eerste acht kilometer liep het al gevoelig omhoog en op de eerste beklimming van de dag probeerde onder anderen de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes te ontsnappen. Hij kreeg een seconde of vijftien voorsprong, kwam als eerste boven op de klim en kreeg Hermans en Filippo Conca mee, maar werd ook weer gegrepen door het peloton.

Nadat ook Jetse Bol een vergeefse poging had gedaan tot het vormen van een kopgroep, kregen de Belg Tom Paquot, de Fransman Alan Jousseaume en de Uruguayaan Eric Antonio Fagundez wel wat ruimte.