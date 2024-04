Rotterdam is klaar met gedumpte lachgascilinders: 'Soms wel 200 meldingen per dag'

Handhavers in Rotterdam hebben vorig jaar 6000 rondslingerende lachgascilinders opgeruimd. Per dag worden soms tot wel 200 meldingen gedaan van gedumpte cilinders in de stad, zeggen handhavers tegen Rijnmond. Handhavers, de gemeente en de lokale politiek zijn daar helemaal klaar mee.

Het aantal gedumpte lachgascilinders is enorm toegenomen sinds het verbod op lachgas vanaf 1 januari 2023. De gemeente heeft het over een "vertienvoudiging" in Rotterdam. Sinds het verbod kunnen mensen hun lege cilinder of tank niet meer inleveren bij een handelaar. Daarom worden ze vaak gedumpt of bij het restafval gegooid. Dat laatste levert ook grote problemen op: cilinders kunnen ontploffen in verbrandingsinstallaties en vuilniswagens. Het zorgt voor veel financiële schade bij afvalverwerkers.

Handhavers zijn ondertussen druk met de cilinders die op straat en in de natuur belanden. Inwoners melden deze vaak via de app van de gemeente. Elke dag komen er zeker zestig meldingen binnen, zegt woordvoerder Jade van Doornik. "Op 1 april hebben we 80 meldingen ontvangen. Dat ging over in totaal 183 lachgascilinders." Soms komen er volgens Van Doornik wel 200 meldingen op een dag binnen.

Betrapt

Echter worden er maar weinig mensen betrapt op het dumpen zelf, op een enkele uitzondering na. Handhaver Martin Schiffers: "We zagen via camerabeelden dat drie mannen in één weekend 117 cilinders met lachgas dumpten. Ze kwamen steeds terug op dezelfde plek, waardoor we ze goed in de gaten konden houden. Uiteindelijk hebben we ze op heterdaad betrapt."

De gemeente wil af van de lachgascilinders en waarschuwt via sociale media voor de gevaren van het middel. "We trekken alles uit de kast om lachgascilinders van straat te krijgen", zegt een woordvoerder van de gemeente. Het opruimen van de cilinders kost Rotterdam wekelijks tienduizenden euro's, schreef Rijnmond eerder. Volgens de gemeente blijft het opruimen vooral "dweilen met de kraan open" zolang lachgas verhandeld wordt in Nederland.

VVD-wethouder Vincent Karremans wil kijken of het mogelijk is om strenger te handhaven. De wethouder stuurde eind vorig jaar een brandbrief naar de staatssecretaris, maar daar is volgens de woordvoerder nog weinig reactie op gekomen. "We blijven erop aandringen bij het Rijk."