27 miljoen illegale sigaretten gevonden in haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven is een lading van ruim 27 miljoen illegale sigaretten gevonden. Dat meldt de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. De sigaretten zaten in een zeecontainer die al was geselecteerd voor een controle.

De vondst was vrijdag al, maar is nu pas naar buiten gebracht. Als de sigaretten in Nederland zouden zijn verkocht, was de overheid volgens de FIOD ruim 6,6 miljoen euro aan accijnzen en belastinggeld misgelopen.

Er is niemand opgepakt. Alle sigaretten worden vernietigd.