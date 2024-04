Hockeyster De Goede zag keuze bondscoach niet aankomen: 'Rauw op mijn dak'

Eva Drummond-De Goede moest wel even slikken nadat ze de onheilspellende woorden van hockeybondscoach Paul van Ass had gehoord. Niet goed genoeg meer voor Oranje, was de strekking. Weg vijfde olympische deelname.

"De beslissing viel wel rauw op mijn dak. Ik voelde me fit en goed, dus ik zag dit ook niet aankomen. Dat maakt de teleurstelling extra groot", verwoordt Drummond-De Goede haar gevoel.

"De uitleg was dat de toekomst niet bij mij ligt en Paul heeft ook gezegd dat ik momenteel niet goed genoeg ben, dat ik niet bij zijn eerste zestien speelsters zit. Ik moet het accepteren", zegt ze. "Ik vind zelf dat ik nog van toegevoegde waarde ben voor het team, maar als hij dat anders ziet, moet ik dat accepteren."