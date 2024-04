75 asielzoekers naar Utrechtse Jaarbeurs om overvol aanmeldcentrum Ter Apel

In de Jaarbeurs in Utrecht worden vanaf vandaag 75 mensen opgevangen voor wie er momenteel geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de gemeente Utrecht. Het COA had een "zeer dringende oproep" gedaan aan de regio Utrecht, om te voorkomen dat mensen in Ter Apel "in mensonterende omstandigheden" moeten verblijven.

De opvang is voor een periode van maximaal vier weken, zo meldt de gemeente. Het gaat volgens burgemeester Dijksma om vrouwen, kinderen en gezinnen. Er wordt door de gemeente gezocht naar een "kwalitatief goede" tijdelijke opvanglocatie, waar deze mensen na de periode van vier weken terechtkunnen.

Het Utrechtse gemeentebestuur zegt dat het een locatie op het oog heeft, maar dat nog onderzocht wordt wat er op die locatie mogelijk is. "De gemeente, het COA en de eigenaar van deze beoogde locatie zijn hierover met elkaar in gesprek", zo meldt Dijksma aan de gemeenteraad.

Dwangsom

Al langere tijd is er een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Afgelopen nacht overnachtten er 2211 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door een uitspraak van de rechter moet het COA iedere dag dat er meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel overnachten een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Afgelopen week was er geen enkele dag waarop het aantal onder de 2000 zat.

Het bedrag van de dwangsom is inmiddels opgelopen tot 420.000 euro, zo meldt persbureau ANP.