Belgische kaasreus St. Paul wil smeerkazen ERU overnemen

Als de Autoriteit Consument en Markt goedkeuring verleent, neemt de Belgische kaasproducent St. Paul de Nederlandse smeerkaasmaker ERU over.

Met de overname wil St. Paul een breder publiek bereiken. Het bedrijf produceert nu vooral kaas voor andere bedrijven. Koninklijke ERU richt zich met z'n kuipjes vooral op de consument in de supermarkt.

Of de overname gevolgen heeft voor het personeel van beide kaasmakers is nog onduidelijk.

St. Paul bestaat sinds 1985 en heeft zich de laatste jaren vooral gericht op het leveren van kaas aan andere bedrijven zoals pizzamakers. In 2016 ging dat zo goed, dat St. Paul een groot hoofdkantoor bouwde in het Zeeuwse dorp Sint Jansteen net over de Belgische grens in Nederland. Vorig jaar begon het bedrijf een samenwerking met ERU uit Woerden. Nu wil de kaasreus alle aandelen van ERU overnemen.

Kaasrestanten

Koninklijke ERU bestaat dit jaar tweehonderd jaar en werd in 1824 opgericht door Egbert Ruijs, waar het bedrijf naar vernoemd is. Ruijs begon in Woerden met snijkazen en kazen, meldt RTV Utrecht. Later gebruikte het bedrijf kaasrestanten om smeerkaas te maken en in 1938 werd de smeerkaasfabriek geopend. Uiteindelijk richtte het bedrijf zich bijna uitsluitend op de productie van smeerkaas. In 1959 verscheen het eerste 'Goudkuipje', waarvoor ERU een patent verkreeg op de aluminium verpakking.

Koninklijke ERU ziet de overname als een manier om meer producten op de markt te brengen. CEO Maurits Sandberg: "We zijn zeer enthousiast over de mogelijkheden om onze merken verder te laten groeien en nieuwe markten te verkennen."

Historische stap

Bestuursvoorzitter directeur Dieter Kuijl van St. Paul spreekt bij Omroep Zeeland over een historische stap voor zijn bedrijf. Met deze stap wordt St. Paul volgens hem de grootste (smelt)kaasproducent van de Benelux. "We zijn vastbesloten om ons diverse aanbod van hoogwaardige (smelt)kaasproducten verder te ontwikkelen en uit te breiden, en zo te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van consumenten."

Als de ACM instemt, blijven de bedrijven onder hun eigen naam werken.