Judoka Polling wil voor Italië uitkomen: 'Een onomkeerbare beslissing'

Judoka Kim Polling wil in de toekomst voor Italië uitkomen. De Nederlandse judobond (JBN) meldt zijn medewerking te verlenen aan een versnelde nationaliteitswijziging van de viervoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram.

De 33-jarige Polling woont sinds 2017 in Italië, waar ze met haar man en dochter een bestaan heeft opgebouwd. De JBN meldt dat Polling, die op 29 maart het verzoek bij de judobond indiende, nu de kans krijgt om in de topsportselectie van de Italiaanse politie en defensie te worden opgenomen.

Olympische Spelen

Het is ook de verwachting dat Polling in deze hoedanigheid komende zomer kan deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Ze heeft één olympische deelname op haar naam in Rio de Janeiro in 2016, waar ze in de achtste finales werd uitgeschakeld.

Voor de Spelen van 2021 in Tokio verloor ze de concurrentiestrijd met Sanne van Dijke en ook voor Parijs heeft Van Dijke de betere papieren om het enige startbewijs voor Nederland in de klasse tot 70 kilogram te veroveren.

"Met deze selectie zou zij deel kunnen uitmaken van het Italiaanse judoteam, maar is ook de financiële toekomst van haar gezin verzekerd na haar actieve topsportcarrière", schrijft de judobond in een verklaring.

Polling heeft op X kort gereageerd op haar beslissing: