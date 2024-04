Ook Zimbabwe roept noodtoestand uit vanwege droogte

De president van Zimbabwe heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende droogte in het land. Weerfenomeen El Niño leidt tot hitte en een gebrek aan regen. In het land kunnen nauwelijks gewassen groeien en er heerst een zware hongersnood.

Ook buurlanden Zambia en Malawi luidden de noodklok al eerder dit jaar. Een groot deel van zuidelijk Afrika heeft te maken met extreme droogte. Dat is in deze regio gebruikelijk tijdens El Niño, maar experts spreken nu van de ernstigste droogte in decennia.

President Mnangagwa van Zimbabwe vraagt om internationale hulp. Hij zegt dat het land 2 miljard dollar nodig heeft om te voorkomen dat mensen van honger sterven. In Zimbabwe wonen 15 miljoen mensen. Zo'n twee derde van hen leeft van voedsel dat ze zelf verbouwen.

Tot in 2025

In de eerste maanden van dit jaar boden de Verenigde Naties al hulp in de regio. Normaal gesproken breekt nu de tijd aan waarin voorraden weer aangevuld kunnen worden, maar door de aanhoudende droogte zijn veel oogsten mislukt. Naar schatting hebben alleen al in Zimbabwe zo'n 2 miljoen mensen te weinig voedsel. De voedselschaarste kan tot in 2025 aanhouden, zo waarschuwt de VN.

El Niño is een warme golfstroom in de Stille Oceaan die elke 2 tot 7 jaar voorkomt, en over de hele wereld extremer weer veroorzaakt. De vorige El Niño, in 2019, verliep relatief mild. Toch zag Zimbabwe zich toen ook al genoodzaakt om de noodtoestand uit te roepen.