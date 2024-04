Wetswijziging meerouderschap lijkt er niet te komen

Het demissionaire kabinet werkt verder aan een wetswijziging waardoor een kind in de toekomst maximaal vier wettelijk erkende ouders kan krijgen. Maar het lijkt er op voorhand op dat die aanpassing het niet gaat halen, omdat de politieke verhoudingen sinds de verkiezingen zijn veranderd.

Minister Weerwind (D66) constateerde vanmorgen in een debat dat er sinds de verkiezingen in november anders wordt gedacht over meerouderschap. Maar hij ziet dat er "nou eenmaal" steeds meer verschillende gezinsvormen komen en vindt het belangrijk om toch een poging te doen daar juridisch iets voor te regelen.

Het vorige kabinet, Rutte III, stelde in 2019 al dat steeds meer kinderen opgroeien in nieuwe gezinsvormen, met meer dan twee ouders die voor hen zorgen, en dat de wet daarom moet worden aangepast. Toenmalige VVD-minister Dekker is daarmee begonnen en zijn opvolger Weerwind heeft dat overgenomen.

Voorstel begin 2025 klaar

Er lopen op dit moment verschillende onderzoeken, waaronder een van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) naar hoe de belangen van het kind zo goed mogelijk geregeld kunnen worden. Weerwind denkt de uitkomsten eind van het jaar te krijgen en de Tweede Kamer dan begin 2025 te kunnen informeren over zijn voorstel.

Maar tegen die tijd zal er een nieuw kabinet zijn, en als dat inderdaad een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB wordt, dan wordt er heel anders tegenaan gekeken.

PVV-Kamerlid Vondeling liet vanmorgen al weten dat haar partij niets ziet in het wetsvoorstel. "Ik heb niks tegen anders gezinsstructuren. Maar welk probleem lost dit op?"

En ook de NSC is tegen. "We moeten het niet ingewikkelder maken dan het is", zei Kamerlid Van Vroonhoven. Nog meer ouders die meebeslissen over een kind "is niet een pad dat we op willen gaan", zegt ze.

PvdA-GroenLinks-Kamerlid Tseggai sprak vanmorgen de vrees uit "dat het volgende kabinet deze wet op de lange baan gaat schuiven".