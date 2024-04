Oude waterzuivering Westerbork beklad met nazi-leuzen

Onbekenden hebben waarschijnlijk afgelopen weekeinde overal in de voormalige waterzuivering in Westerbork hakenkruizen en nazi-leuzen aangebracht.

"Een schokkende ontdekking", zegt Geert Woldman van de Stichting Westerbork bij RTV Drenthe. "Als je ziet hoe daar huisgehouden is, vreselijk."

Op een van de muren van het leegstaande gebouw is met verf een grote swastika gespoten, op een rood-witte achtergrond. Op een andere muur staat 'Ein Folch [sic], ein Reich, ein Führer!!!'. Daarnaast zijn meerdere leuzen gespoten op een watertank, zoals 'Dood aan Joden' en 'kanker'.

Woldman, mede-eigenaar van de voormalige waterzuivering, zegt zich te schamen dat de bekladding juist in Westerbork plaatsvindt. "Een dergelijke actie past nergens, maar zeker niet in Westerbork", zegt hij.

Doorvoerkamp

In Kamp Westerbork, dat een stuk buiten het dorp ligt, was in de Tweede Wereldoorlog een doorvoerkamp waarvandaan meer dan honderdduizend Joden, Sinti en Roma naar vernietigings- en concentratiekampen zijn gedeporteerd.

De leuzen zijn overigens niet in het kamp, maar in het dorp zelf aangebracht.

Woldman heeft geen idee wie er achter de bekladding zit. "Hier zijn mensen lang mee bezig geweest", zegt hij. "Dit moet haast wel door een groep zijn gedaan." Hij heeft aangifte gedaan en de gemeente gevraagd om de leuzen zo snel mogelijk over te schilderen.