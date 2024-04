Gefrustreerde chipsector hoopt op beter contact met Tweede Kamer

Voorheen, zo vertelt een insider in de chipsector, belde een Kamerlid op de avond voor een debat nog wel naar een bedrijf met vragen. Maar dat is niet meer zo gebruikelijk. Vandaag is een kans om daar verandering in te brengen: acht partijen uit de chipsector - waaronder ASML en NXP - gaan leden van de Tweede Kamer bijpraten over hun sector. Een moment om elkaar in de ogen te kijken.

De NOS sprak, op voorwaarde van anonimiteit vanwege de gevoeligheid over het onderwerp, met betrokkenen uit de sector. Daaruit klinkt frustratie over de Kamer en het contact daarmee.

Met de nieuwe Tweede Kamer zijn er nieuwe machtsverhoudingen ontstaan. De VVD was jarenlang de grootste partij en voorvechter voor het bedrijfsleven. Met de nieuwe grootste partij, de PVV, is contact krijgen heel lastig klinkt het vanuit de industrie. BBB is recent op bezoek geweest in de regio Eindhoven, dat geeft wel hoop is de boodschap.

De chipsector, met andere grote multinationals in het kielzog, zag zich afgelopen najaar geconfronteerd met twee fiscale versoberingen. Het gaat om de expatregeling en regels rond de inkoop van eigen aandelen die in de ogen van bedrijven het vestigingsklimaat flink hebben aangetast.