Drie doden gevonden in Belgisch drugslab, net over de grens

Drie mensen zijn dood aangetroffen in een drugslab in Poederlee in de Belgische gemeente Lille, op zo'n 30 kilometer van de Nederlandse grens.

Een officiële doodsoorzaak is er nog niet. Vermoedelijk zijn bij de productie van drugs giftige dampen vrijgekomen, zegt een politiebron tegen de Belgische nieuwsomroep VRT. In het lab zou amfetamine worden geproduceerd, beter bekend als speed.

In het lab zijn naast de drie doden nog drie slachtoffers aangetroffen. Een van hen is gereanimeerd. Het is onduidelijk hoe die eraan toe is. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is degene die woensdagochtend zelf de politie had gebeld over de lichamen in het pand. Over de identiteit van de slachtoffers en de rol die zij hadden bij het lab, is nog niets bekend.

Tankstation ernaast

Volgens de burgemeester van Lille, Marleen Peeters, had het nog erger kunnen aflopen. Tegen dagblad De Morgen spreekt ze haar zorgen uit over het tankstation dat er vlak naast ligt. "Je mag er niet aan denken wat een ontploffing nog meer had kunnen veroorzaken."

Op papier stond het pand aan de Poederleeseweg al enkele maanden leeg, schrijft de VRT. Volgens burgemeester Peeters waren er de afgelopen maanden geen verdachte zaken opgemerkt. Een overbuurvrouw die de VRT heeft gesproken, zag de laatste dagen wel bestelwagens op en af rijden. "Dat was ons wel opgevallen. Wat komen die er nu doen?"

Enkele jaren geleden werden ook drie doden aangetroffen in een drugspand, zo'n 50 kilometer verderop in het Belgische Eksel. De slachtoffers kwamen uit Nederland en waren overleden na het inademen van giftige gassen die waren vrijgekomen bij het produceren van synthetische drugs. In de grensregio met Nederland worden vaker drugslabs ontmanteld.