FC Twente gaat vol voor Champions League: 'Mooie duels naar Enschede halen'

"Je wil er niet mee bezig zijn, maar dat ben je wel", geeft Oosting toe. "Het is onze ambitie, dat hebben we ook tegen elkaar uitgesproken." Toch blijft de 52-jarige Emmenaar liever "in het hier en nu".

Zijn prestaties als trainer van de Tukkers vallen op en trekken interesse van grotere clubs, Oosting hoopt er vooral iets aan over te houden bij de club waar hij afgelopen zomer begon.

"Ik heb dit seizoen onze Europese tour mee mogen maken", blikt de trainer terug kwalificatiewedstrijden voor de Conference League, waarin Twente strandde tegen Fenerbahçe. "Dat was al mooi en spannend. Nu kunnen we de voorrondes van de Champions League bereiken. Dat is mooi, iets tastbaars. Daar doen we alles aan."

Van Wolfswinkel maakte al meer Europese avonturen mee dan zijn coach. De 35-jarige spits reisde eerder ook met FC Utrecht, Sporting Portugal, Saint-Etienne en Basel over het continent.