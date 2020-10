Reisadvies Italië naar oranje • Ziekenhuis Dordrecht dicht voor nieuwe coronapatiënten

Door het vele werk en de strikte coronamaatregelen staat het mentale welzijn van Belgische uitvaartondernemers onder druk. Dat meldt omroep VRT op basis van onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en uitvaartbedrijf DELA.

Het risico op burn-out neemt bij de beroepsgroep toe. Zat in april nog 19 procent van de ondervraagde uitvaartmedewerkers in de gevarenzone, in juni was dat opgelopen tot 45 procent. "Aan de pure stress van het extra werk lag het blijkbaar niet, volgens de peiling. Wél aan de frustratie niet te kunnen instaan voor de zorg die doorgaans wordt verschaft", schrijft VRT.

"Ineens was er een afstand, waar wij normaal verbinding brengen. Een begrafenis regelen via WhatsApp of Skype of Messenger in plaats van bij de mensen thuis, met een kop koffie, dat is heel moeilijk", zegt een uitvaartondernemer. "Net als rouwenden aanmanen om anderhalve meter afstand te houden en niet te knuffelen. Een kerk met maar drie mensen voor een begrafenis, dat is echt verschrikkelijk."

Wel halen uitvaartmedewerkers nog veel voldoening uit het feit dat ze in deze moeilijke omstandigheden mensen kunnen helpen. In april lag die "compassion satisfaction" bij 69 procent van de ondervraagden hoog, in juni bij 54 procent.