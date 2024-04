NAVO roept bondgenoten op om 100 miljard euro in nieuw Oekraïne-fonds te steken

Correspondent NAVO Kysia Hekster:

"Het is een zeer opvallend voorstel. De NAVO wilde tot nu toe juist uit alle macht voorkomen dat het beeld zou ontstaan dat de alliantie direct betrokken is bij de oorlog in Oekraïne. Dat zou immers de propaganda van het Kremlin bevestigen dat de NAVO in oorlog is met Rusland.

Maar secretaris-generaal Stoltenberg gooit het nu over een andere boeg. Hij zegt: de NAVO moet aan Moskou het signaal geven dat ze de oorlog in Oekraïne niet kunnen winnen. Een sterkere NAVO zou helpen de oorlog sneller te beëindigen, zei Stoltenberg.

Het laat zien hoezeer het denken bij de NAVO over de oorlog in Oekraïne is opgeschoven. Eerder was het sturen van tanks en F-16's taboe, maar ook dat taboe is inmiddels verdwenen. Dit fonds gaat dus weer een stap verder.

Diplomaten gaan er vanuit dat dit voorstel zeker niet ongeschonden de eindstreep gaat halen. Er zijn namelijk grote bezwaren bij lidstaten als Hongarije, die op geen enkele manier wapens willen leveren aan Oekraïne. Het is dus een controversieel plan, dat wel steun krijgt van Nederland, hoor ik hier op het NAVO-hoofdkwartier.

De discussie is nu begonnen. Stoltenberg hoopt dat er op de NAVO-top in Washington in juli overeenstemming is tussen de 32 leden."