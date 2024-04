Vanavond op tv: Ollongren over 75 jaar NAVO • Troepenopbouw op strategische Gotland • Tekort aan drinkwater • Nieuwe regels voor adoptie

De NAVO bestaat 75 jaar

Hoe kan de NAVO Oekraïne helpen? Dat is de komende dagen het belangrijkste onderwerp op de top van het bondgenootschap in Brussel. Ondertussen is een klein eilandje voor de kust van Zweden - met de toetreding van dat land tot de NAVO - van groot strategisch belang geworden. De troepenopbouw op Gotland is inmiddels begonnen. Te gast is demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren.