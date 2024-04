Voortbestaan Vitesse in gevaar door acuut tekort: 'Het is vijf voor twaalf'

De licentie van Vitesse, en dus het voorbestaan van de eredivisieclub, is in gevaar voor komend seizoen. Volgens interim-directeur Edwin Reijntjes moet de club uit Arnhem de licentiecommissie van de KNVB zien te overtuigen met een nog in te dienen reddingsplan.

"De licentiecommissie zegt dat het nu niet voldoende is wat Vitesse op tafel heeft liggen. Daar moeten we mee dealen. Het is vijf voor twaalf", zegt Reijntjes in gesprek met Omroep Gelderland.

Vitesse kampt volgens De Gelderlander met een acuut tekort van ongeveer 3,5 miljoen euro. Dat tekort zou moeten worden gedekt door investeerder Coley Parry, maar de afspraken tussen Vitesse en de Amerikaanse zakenman blijken niet kraakhelder.

Parry wil Vitesse graag overnemen, maar die deal werd door de KNVB tegengehouden. Dat is tegen het zere been van de Amerikaan, die Vitesse al een lening van 12 miljoen euro heeft verstrekt. Vitesse is volgens De Gelderlander nog met Parry in gesprek over het acute tekort van de club.

Geloofwaardigheid

Volgens Reijntjes moet de geloofwaardigheid in Vitesse worden hersteld. "Dat heeft te maken met het eigenaarschap, waar de geldstromen vandaan komen. Er speelt momenteel zoveel, dat het nu ook om een stuk vertrouwen in de club gaat."

"Mijn belangrijkste taak is om te gaan zorgen dat de commissie die licentie gaat afgeven. Dat is het enige doel wat we nu moeten nastreven", aldus Reijntjes.

In februari maakten we een explainer over de complexe situatie bij Vitesse, nadat de KNVB de overname van Coley Parry had afgewezen: