Heerenveen-spits Van Amersfoort is een dag per week boer Pelle

Van het voetbalveld naar de koeienstal: het is geen alledaagse combinatie voor een profvoetballer, maar toch zette Van Amersfoort de stap. De spits is ook fanatiek jager en bevindt zich voor zijn hobby geregeld in een weiland bij Rotstergaast, niet ver van Heerenveen. Zo kwam hij in aanraking met het boerenbedrijf, waar hij nu bijna elke week te vinden is.

Om koeien te melken, groente te snijden in het restaurant of mee te draaien in het winkeltje. Deze stagedag haalt hij melk uit de grote tank om dat met een flesje aan kalfjes te geven. "Prachtig", lacht hij. "Dit is toch mooi om te doen? Zulke prachtige beesten, dat je daar onderdeel van mag zijn, vind ik hartstikke mooi."