Krant: VS waarschuwde Rusland specifiek voor aanslag op Crocus-concertzaal

De Amerikaanse autoriteiten hebben Rusland gewaarschuwd dat specifiek de Crocus City Hall bij Moskou een mogelijk doelwit was voor terroristen. Dat schrijft The Washington Post op basis van informatie van Amerikaanse functionarissen, die in het artikel niet bij naam worden genoemd. De VS zou aanwijzingen hebben gehad dat terreurorganisatie Islamitische Staat een aanslag plande op de concertzaal.

Het was al bekend dat Moskou was gewaarschuwd voor een aanslag, maar niet dat de VS daarbij een specifiek doelwit zou hebben genoemd. Daarbij is niet duidelijk of de VS ook andere potentiële locaties voor een aanslag heeft doorgegeven.

Bij het bloedbad op 22 maart vielen ten minste 144 doden en raakten honderden mensen gewond. De waarschuwing van de VS zou twee weken voor de aanslag op de concertzaal zijn doorgegeven.

Ongebruikelijk

Het is ongebruikelijk dat er zulke specifieke informatie over mogelijke aanslagen wordt gedeeld met landen waarmee de VS geen goede verhouding heeft, zeggen experts in de krant. De Amerikanen willen zo voorkomen dat kan worden achterhaald waar ze hun informatie vandaan halen.

Waarom er dit keer wel informatie is gedeeld, is niet helemaal helder. Wel was er ook een potentieel gevaar voor Amerikanen in Rusland, schrijft The Washington Post. Op 7 maart maakte de Amerikaanse ambassade in Moskou bekend dat er berichten waren over concrete aanslagplannen op grote bijeenkomsten, zoals concerten.

Te algemeen

Het is niet vast te stellen wat er klopt van de uitspraken van de Amerikaanse functionarissen. Van de Russische veiligheidsdiensten klinkt bovendien een ander verhaal. Die erkennen dat de VS heeft gewaarschuwd voor een aanslag, maar het bericht zou "te algemeen" zijn geweest. Het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst SVR in Rusland zegt dat er wel "passende maatregelen zijn genomen om een aanslag te voorkomen".

De vraag is hoe die maatregelen eruit hebben gezien. Op videobeelden van de concertzaal is te zien dat de schutters vrijwel ongehinderd hun gang konden gaan.

In Russische media wordt ook gemeld dat het ruim een uur duurde voor specialistische eenheden bij de Crocus City Hall aankwamen en dat het daarna nog ruim een half uur duurde voor ze het gebouw binnengingen. De schutters waren toen al gevlucht. President Poetin zei gisteren dat er een onderzoek komt naar het optreden van de autoriteiten.

Oekraïne

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Die claim wordt door westerse experts en veiligheidsdiensten als geloofwaardig beschouwd.

In Rusland wordt voortdurend beweerd dat Oekraïne op z'n minst betrokken was bij de aanslag. Het hoofd van de Russische veiligheidsraad zei vanochtend nog dat "sporen van de aanslag leiden naar de Oekraïense geheime diensten". Bij de beschuldigingen wordt geen bewijs geleverd en Kyiv ontkent er iets mee te maken te hebben.

Voor de aanslag zitten in Rusland meerdere verdachten vast, onder wie de vier vermoedelijke schutters. Zij zijn afkomstig uit Tadzjikistan.