Dodelijke steekpartij in daklozencentrum Amsterdam

Een 31-jarige man die gisteravond in het centrum van Amsterdam zwaargewond raakte bij een steekpartij, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Een 55-jarige man is aangehouden.

De steekpartij vond rond 20.00 uur plaats aan de Oudezijds Voorburgwal in een opvangcentrum voor dak- en thuislozen. De 31-jarige man raakte zo ernstig gewond dat hij volgens lokale nieuwszender AT5 ter plekke is geopereerd. Een woordvoerder van de politie houdt het erop dat er medische ingrepen zijn uitgevoerd.

Aan de fatale steekpartij ging vermoedelijk een ruzie vooraf tussen drie personen die gebruikmaakten van de opvang. De recherche onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld.

Naast de 31-jarige man raakte ook een derde man gewond, maar die hoefde niet naar het ziekenhuis voor behandeling.