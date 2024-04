VVD in Eerste Kamer: gaswet Groningen kan toch snel worden behandeld

VVD-Eerste Kamerlid Van den Berg had naar eigen zeggen niet door dat de behandeling van een wetsvoorstel over leveringszekerheid mogelijk nog anderhalf jaar kan duren. Dat hij de wet over het beëindigen van de gaswinning wil koppelen aan de wet over leveringszekerheid berust op een misverstand, zegt hij vandaag. Wat hem betreft kan de 'beëindigingswet' nu snel door de senaat worden behandeld.

Op voorstel van Van den Berg besloot de Eerste Kamer gisteren de wet over het definitief dichtdraaien van de Groningse gaskraan nog niet op de agenda te zetten. De VVD'er wilde vanwege zorgen over de leveringszekerheid eerst wachten op de behandeling van de wet over de gasmarkt. Dat leidde tot ongeloof en woedende reacties.

Nu zegt Van den Berg dat er nog een vragenronde komt en dat de senaat de wet direct daarna kan behandelen. Het is nagenoeg zeker dat de Eerste Kamer dan, net als de Tweede, met een grote meerderheid akkoord gaat met definitieve sluiting.

Vijlbrief: langer uitstel niet meemaken

Eerder vandaag zei demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw in een Kamerdebat het niet te accepteren als de Eerste Kamer de behandeling van de wet lang uitstelt. Een langer uitstel dan een paar weken gaat hij "politiek niet meemaken", zei hij. Vijlbrief zei geëmotioneerd dat hij anders vertrekt. "Dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten, dan ga ik daar mijn rol spelen."

Gisteren reageerde Vijlbrief nog verbaasd op de ontwikkelingen in de senaat, maar vandaag is dat omgeslagen in "lichte woede". "Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt al jaren dat er maar één veilig niveau van winning in Groningen is en dat is nul", zei de staatssecretaris. "Er zijn reële risico's."