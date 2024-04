Vijlbrief zal lang uitstel gaswet 'politiek niet meemaken'

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw accepteert het niet als de Eerste Kamer de behandeling van de wet die een eind moet maken aan de gasproductie in Groningen lang uitstelt. In een Tweede Kamerdebat over de gasmarkt zei hij dat hij "een snelle volgende ronde" wil hebben van de behandeling.

De staatssecretaris benadrukte dat hij een langer uitstel dan een paar weken "politiek niet gaat meemaken". Vijlbrief zei geëmotioneerd dat hij anders vertrekt. "Dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten, dan ga ik daar mijn rol spelen."

Gisteren besloot de senaat op voorstel van de VVD de wet later te behandelen dan eerder de bedoeling was, omdat er eerst meer duidelijkheid zou moeten komen over de leveringszekerheid.

Vijlbrief hoopt dat er sprake is van een misverstand. "Als hier een plan onder ligt om een jaar tot anderhalf jaar te vertragen, laten we willens en wetens de mensen in Groningen extra in onzekerheid zitten."

Hij zei gisteren nog dat hij verbaasd is, maar nu is dat omgeslagen in "lichte woede". "Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt al jaren dat er maar één veilig niveau van winning in Groningen is en dat is nul", zei de staatssecretaris vandaag. "Er zijn reële risico's."

VVD: politiek besluit staat

In het Tweede Kamerdebat van vandaag zei VVD-Kamerlid Erkens te staan voor het stoppen met de gasproductie in Groningen. "Dat politieke besluit hebben we in de Tweede Kamer genomen. Dat is heel simpel", benadrukte hij.

Erkens vulde aan dat de Eerste Kamer nog schriftelijk vragen wil stellen over "het borgen van de bredere leveringszekerheid". Hij onderstreepte dat dat het recht van de senaat is, maar dat de beantwoording "vrij snel" kan gaan.

Woedende reacties

Erkens voegde eraan toe ook dat het niet helpt voor het vertrouwen van de Groningers "als we heel snel het beeld creëren dat de gasproductie wel zou doorgaan" en hij noemde dat kwalijk. Volgens hem hebben andere partijen het door de VVD in de senaat gevraagde uitstel "uit de context getrokken".

Erkens zei dat ook hij wil dat er op de langere termijn meer gebeurt aan leveringszekerheid, maar dat dat los staat van het besluit om te stoppen.

In het Tweede Kamerdebat reageerden verschillende partijen woedend op de gebeurtenissen van gisteren in de Eerste Kamer. Het Groningse SP-Kamerlid Beckerman zei dat ze er niet van heeft geslapen. "Groningen is jarenlang belazerd door de politiek. Nu kon het eindelijk gaan gebeuren, en dan is er weer uitstel." GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kröger noemde het onbestaanbaar om de onzekerheid voort te laten duren.

En Partij voor de Dieren-woordvoerder Teunissen sprak van een grof schandaal. Ook volgens haar brengt uitstel ook "reële risico's" met zich mee.

Van der Plas: geen seconde twijfel

De formerende partijen PVV, NSC en BBB doen vandaag niet mee aan het Kamerdebat. In de Eerste Kamer steunden PVV en BBB gisteren het verzoek van de VVD om behandeling van de wet uit te stellen.

BBB-leider Van der Plas zei vanochtend voor een nieuwe ronde van formatiegesprekken er geen seconde over te twijfelen dat de gaskraan op slot gaat. BBB, de grootste fractie in de Eerste Kamer, steunde gisteren de wens van de VVD in de senaat om de wet nog niet te behandelen.

Van der Plas heeft inmiddels contact gehad met haar partijgenoten in de senaat. "En zij zijn 100 procent voor sluiting. Ik heb de zekerheid gekregen dat ze voor gaan stemmen."

NSC-leider Omtzigt zei vanochtend dat de Eerste Kamer natuurlijk onafhankelijk is, maar het uitstel heeft hem "hogelijk verbaasd". Hij denkt dat dit ook niet veel goeds doet voor het vertrouwen van de Groningers in de overheid.

Omtzigt zei ook dat NSC, dat niet is vertegenwoordigd in de senaat, niet betrokken was bij het besluit. Hij benadrukte dat de "Tweede Kamer er alles aan heeft gedaan om de Groningers zekerheid te geven".