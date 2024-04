Oudste man ter wereld overleden op 114-jarige leeftijd

De Venezolaan Juan Vicente Pérez Mora is gisteren op 114-jarige leeftijd overleden. Recordverzamelaar Guinness World Records wees hem in 2022 aan als de oudste man ter wereld.

De Venezolaan volgde destijds een Spanjaard op als oudste man ter wereld, die was overleden op 112-jarige leeftijd. President Maduro van Venezuela roept in zijn condoleancebericht aan de familie met trots het record in herinnering. Wie nu de oudste man ter wereld is, is onbekend.

Pérez is zestig jaar getrouwd geweest met Ediofina del Rosario García, die in 1997 overleed. Met haar kreeg hij elf kinderen: zes zonen en vijf dochters. Begin 2022 had Pérez volgens Guinness World Records 41 kleinkinderen, achttien achterkleinkinderen en twaalf achterachterkleinkinderen.

Elke dag glas aguardiente

Pérez werd in 1909 geboren als negende in een gezin van tien kinderen. Vanaf zijn vijfde werkte hij op het land in het Andesgebergte, waar hij hielp bij het oogsten van suikerriet en koffie. Eind jaren 40 werd Pérez politiechef. In die rol was hij verantwoordelijk voor het oplossen van geschillen binnen families en geschillen over stukken land.

Tijdens zijn hele leven speelde het geloof een belangrijke rol. Volgens Guinness World Records bad Pérez ten minste twee keer per dag. Zijn geheim voor een lang leven was "hard werken, rusten tijdens vakanties, vroeg naar bed gaan, elke dag een glas aguardiente (alcoholische drank met 40 tot 45 procent alcohol, red.) drinken, God liefhebben en Hem altijd in je hart dragen".