Vitens: mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen

Niet alleen nieuwe stroomaansluitingen staan onder druk, sommige bedrijven kunnen ook niet op het drinkwaternet worden aangesloten. Nieuwe woningen kunnen mogelijk eveneens niet meteen gebruik maken van drinkwater. Daarvoor waarschuwt drinkwaterbedrijf Vitens in het FD.

Het gaat om gebieden in Twente, rond Utrecht, Amersfoort, Den Haag en het noorden van Groningen, zegt vertrekkend topman Jelle Hannema van Vitens in het NOS Radio 1 Journaal. "In het ergste geval worden er huizen gebouwd en is er geen wateraansluiting. Het is een serieus vraagstuk."

Vergunningen

Het waterbedrijf krijgt lastig vergunningen om grondwater te onttrekken voor de watervoorziening. In het kort komt het erop neer dat er watertekort is. Door de opwarmende natuur verdampt er meer water. Tegelijk neemt de vraag naar water toe, vooral in de zomer.

"Het systeem komt helemaal klem te staan", zegt Hannema. "Er is schaarste en dat zorgt voor een verlamming van het systeem."

Bij bedrijven is een aansluiting al langer een probleem. De afgelopen jaren is bij 45 bedrijven een drinkwateraansluiting afgewezen.