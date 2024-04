Doodsoorzaak gevonden Franse peuter nog onbekend, kleding wordt onderzocht

Het is nog onbekend waaraan de peuter van wie afgelopen weekend lichaamsresten werden gevonden, is overleden. Dat meldt de officier van justitie in Aix-en-Provence.

Op zo'n 25 minuten lopen van het bergdorpje Le Haut-Vernet vond een wandelaar zaterdag de schedel en tanden van de 2-jarige Émile. De botten lagen op een smal bospad in een gebied dat 's zomers dichtbegroeid is. Het is volgens de officier een bospad met een vlak gedeelte, gevolgd door een steile helling.

Het kind verdween begin juli vorig jaar in de buurt van het bergdorpje. Een uitgebreide zoektocht leverde niets op. Officier van justitie Jean-Luc Blanchon meldt dat de doodsoorzaak op basis van de gevonden schedel niet kan worden vastgesteld.

Beten van dieren

In de schedel zijn kleine breuken gevonden, die volgens Blanchon waarschijnlijk zijn ontstaan door beten van dieren na de dood van het kind. Er zijn geen aanwijzingen gevonden van geweld vóór de dood van het kind.

Wat in ieder geval kan worden vastgesteld, is dat de schedel niet begraven is "en lange tijd is blootgesteld aan verschillende weersinvloeden". "De bovenkaak ontbreekt, maar we kunnen niet vaststellen of dit bot op natuurlijke wijze of door trekken is losgeraakt", zei Blanchon.

Kledingstukken

Ook is nog onduidelijk hoe de stoffelijke resten op de vindplek zijn terechtgekomen. Blanchon: "Hoe en door wie? Dat is een andere vraag." De kleding en de schedel kunnen door weersomstandigheden of dieren zijn verplaatst.

In de buurt van de schedel vonden hulpdiensten het T-shirt, de schoenen en de onderbroek die Émile droeg op de dag dat hij verdween. De kledingstukken lagen niet allemaal op dezelfde plek, maar verspreid over tientallen meters.

De kleding wordt nog verder onderzocht. Ook morgen wordt onderzoek gedaan in de buurt van de vindplaats van de schedel en de kleding.