'Met luchtverdediging én geloof in de overwinning, verpletteren we Rusland'

Maar ondertussen probeert Poetin twijfel en tweedracht te zaaien in het Westen, ziet Kuleba. Zo linkt de Russische president, zonder bewijs, de recente aanslag in Moskou aan Oekraïne. "Toen ik het nieuws over de aanslag hoorde zei ik tegen m'n partner: binnen een dag komt Poetin met een Oekraïens spoor."

Compleet ongeloofwaardig, vindt de minister. "Poetin is een leugenaar. Hij gaf Oekraïne de schuld van het neerhalen van de MH17. Hij loog over troepen op de Krim in 2014 en daarna over troepen in de Donbas. Hij zou Oekraïne niet binnenvallen. Waarom zou dit de eerste keer zijn dat hij wel de waarheid spreekt?"

Liegen en van Oekraïne een zondebok maken, is bewust beleid van Poetin, zegt Kuleba. "Zo rechtvaardigt hij de oorlog. Hij wil Oekraïne bovendien in diskrediet brengen bij de internationale gemeenschap en de Russen mobiliseren tegen Oekraïne."

Valkuil

Een rechtvaardige uitkomst van de oorlog kan wat Kuleba betreft alleen zijn dat Oekraïne alle bezette gebieden terugkrijgt en dat Rusland wordt gestraft. "Een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad valt een soeverein buurland aan, pakt land af en vermoordt mensen. Waarom moeten wij dan compromisbereid zijn?"

Ervaringen uit het verleden maken de Oekraïense regering nog sceptischer over een compromis met Poetin. In 2014 en 2015 moesten akkoorden een einde maken aan de gevechten die toen plaatsvonden in Oost-Oekraïne. Kuleba: "Waar brachten die afspraken ons? Ze brachten ons naar een invasie. We zullen niet toestaan dat iemand ons in dezelfde valkuil gooit."

We spraken Kuleba ook over de discussie over NAVO-lidmaatschap en over de groei van radicaalrechts, dat relatief sceptisch staat tegenover steun aan Oekraïene: