Wekdienst 3/4: NAVO-top begint in Brussel • Natuurorganisaties schuiven aan bij formatietafel

Goedemorgen! In Brussel komen de buitenlandministers van de NAVO-landen vandaag bijeen voor de top in het kader van het 75-jarig bestaan van het militaire bondgenootschap. In Den Haag staan de formatiegesprekken in het teken van landbouw en visserij.

Eerst het weer: de dag begint bewolkt, met perioden met lichte regen of motregen. In de loop van de middag is er meer zon, maar ook kans op een bui. In het zuiden kan dat gepaard gaan met onweer. Het wordt 12 tot 14 graden en er staat een matige zuidwestenwind.