Oklahoma City Thunder: NBA-team van de toekomst met veelzijdige bonenstaak Holmgren

Voor Lukic is het dan ook geen verrassing dat Oklahoma City Thunder het zo goed doet. "Het is eerder de vraag waarom dat niet sneller is gebeurd. Deze ploeg bulkt van het talent. Er zit nog heel veel rek in."

'Jonge honden houden zich niet in'

"Dit is een jong team dat zich nog niet heeft bewezen, maar bereid is om hard te werken in de verdediging", valt Henk Norel, voormalig topbasketballer in Spanje en NBA-analist bij sportzender ESPN, hem bij. "Bij teams met supersterren zie je dat die zich nog wel eens inhouden in de verdediging. Deze jonge honden niet."

Een van die jonge honden is eerstejaars Homgren. Lukic en Norel zijn lyrisch over de speler, die volgens hen een van de grote redenen van het succes van Oklahoma City is. "Als Victor Wembanyama dit seizoen zijn debuut niet had gemaakt in de NBA, zou Holmgren tot rookie of the year worden gekozen", denkt Lukic.