Beroemd Strip-hotel Las Vegas tegen de vlakte voor nieuw stadion

Een van de laatste gasten was een man uit de staat New Jersey, die duizenden kilometers had gevlogen om een laatste keer in het Tropicana te kunnen slapen. Met zijn boeking van 600 dollar kon hij ook een wens in vervulling laten gaan: op een speeltafel in het casino liggen. "Want wanneer kan ik dat anders doen?"

007

Het Tropicana was ook te zien in de James Bond-film Diamonds are Forever met Sean Connery. Agent 007 beweegt zich daarin tussen gokkasten en neemt het ervan in een van de suites. "Ik heb gehoord dat het goed toeven is in Hotel Tropicana", zegt hij in de film.

Op de plek van het hotel, dicht bij het vliegveld van Las Vegas, komt dus een honkbalstadion. De bouw ervan past bij de ambities van Las Vegas om grote sportevenementen binnen te halen. In de afgelopen jaren trok de gokstad al een ijshockeyclub aan en werden er Formule 1-races gehouden. Het stadion moet in 2028 klaar zijn.