Lesuitval door corona: 'Elke keer als de telefoon gaat schrik ik'

Juffen en meesters die wachten op een testuitslag, klassen die naar huis gestuurd worden en een steeds hogere werkdruk bij leraren en schooldirecteuren. Met de stijgende besmettingen wordt het steeds lastiger voor basisscholen om hun lessen op orde te houden, blijkt uit een peiling van het NOS Jeugdjournaal waarop ruim 500 basisscholen reageerden.

"We hebben elke week wel drie of vier leraren die uitvallen. Daardoor ben ik bijna alleen nog maar aan het regelen en bellen om vervanging te vinden", zegt Janneke Oosterman, directeur van basisschool Tamarinde in Zaandam. Het is iets dat directeur Maaike Kerssens van De Watermolen in Koog aan de Zaan herkent: "Elke keer als mijn telefoon gaat en een collega belt, schrik ik en ben ik bang dat er weer één uitvalt."

Uitval

Van de scholen die reageerden, geeft bijna 80 procent aan dat er geen of niet altijd vervanging is als er leraren uitvallen door klachten of een besmetting. Soms lukt het nog om een onderwijsassistent in te zetten, klassen samen te voegen of de directeur noodgedwongen voor de klas te zetten, maar een deel van de basisscholen ontkomt er niet aan om klassen naar huis te sturen.

Kerssens gebruikt daarvoor een speciale app, waarmee ze ouders pushberichten kan sturen. "Zodat ze het niet kunnen missen. Want het komt wel eens voor dat ik zelfs 's ochtends vroeg nog ouders moet vertellen dat hun kind die dag niet naar school hoeft te komen omdat de leraar is uitgevallen en er geen vervanging is."