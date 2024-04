Excuses Israëlische president en legerleider voor aanval op hulpverleners

Na de Israëlische luchtaanval op hulpverleners van World Central Kitchen (WCK) heeft de Israëlische president Herzog de oprichter van de hulporganisatie excuses aangeboden. Ook legerleider Halevi is door het stof gegaan; hij spreekt in een video van een ernstige fout.

Bij de aanval kwamen zeven medewerkers van WCK om het leven. Ze werden geraakt in een auto in het midden van de Gazastrook, nadat ze hulpgoederen naar een opslag hadden gebracht. De wagen was van boven duidelijk te herkennen als voertuig van WCK. Als reactie op de aanval hebben meerdere landen de Israëlische regering om uitleg gevraagd.

Op X schrijft het kantoor van president Herzog dat die WCK-oprichter José Andrés excuses heeft aangeboden voor "het tragische verlies van levens". Ook heeft hij nabestaanden gecondoleerd.

De hoogste Israëlische militair, chef van de generale staf Herzi Halevi, zegt het niet de bedoeling was om de hulpverleners iets aan te doen. Hij zegt in de video dat de fout is gemaakt na een verkeerde identificatie. "Dit had niet mogen gebeuren." Daarna volgt een spijtbetuiging.

Herzog en Halevi hebben beiden hun waardering uitgesproken voor de inzet van WCK. De organisatie speelt een belangrijke rol bij de distributie van hulp in de Gazastrook en leverde ook hulp aan Israëliërs na de aanval van Hamas op 7 oktober. De organisatie heeft na de aanval de activiteiten in Gaza opgeschort.