Zware aardbeving voor kust Taiwan, zeker vier doden

Bij een zware aardbeving in het oosten van Taiwan zijn zeker vier doden gevallen. Nog eens tientallen mensen zijn gewond geraakt. De beving had een kracht van 7,2 en daarmee is het de zwaarste in Taiwan in bijna 25 jaar.

De beving vond plaats tijdens de ochtendspits, kort voor 08.00 uur lokale tijd. Het epicentrum lag in zee, op zo'n 25 kilometer ten zuidoosten van de kustplaats Hualien. In de uren na de beving waren er geregeld naschokken.

Volgens Taiwanese media kwamen drie van de vier dodelijke slachtoffers om in een nationaal park in de buurt van Hualien. Ze zouden zijn getroffen door een aardverschuiving in het bergachtige gebied. In de stad hangen verzakte gebouwen deels over de straat.