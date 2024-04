Zware aardbeving voor kust Taiwan, zeker negen doden

Bij een zware aardbeving in het oosten van Taiwan zijn vannacht zeker negen doden gevallen. Er zijn meer dan 820 gewonden geteld en er worden nog vijftig mensen vermist. Ook zitten er nog mensen vast in tunnels of gebouwen. De beving had een kracht van 7,2 en is daarmee de zwaarste in Taiwan in bijna 25 jaar.

De beving vond plaats tijdens de ochtendspits, kort voor 08.00 uur lokale tijd. Het epicentrum lag in zee, op zo'n 25 kilometer van de kustplaats Hualien. In de uren na de zware beving zijn meer dan honderd naschokken geregistreerd.