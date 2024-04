Ongeloof in Groningen na uitstel gasbesluit Eerste Kamer

Groningse bestuurders hebben met verbazing gereageerd op het besluit van de Eerste Kamer om voorlopig niet te stemmen over het definitieve sluiten van de gasvelden in Groningen. "Dit was geen goede dag voor het vertrouwen van Groningers in de Haagse politiek", reageert Commissaris van de Koning René Paas bij de NOS. "En dat geldt ook voor mijzelf."

In de Eerste Kamer willen BBB, VVD, PVV, JA21 en 50Plus meer informatie over de leveringszekerheid van gas, voordat ze besluiten over het definitief dichtdraaien van de gaskraan. De wet die dat regelt zou volgende week in de Senaat worden behandeld. Dat wordt nu uitgesteld. De Tweede Kamer ging in maart juist met 146 van de 150 stemmen akkoord met het plan om het Groningenveld voorgoed te sluiten.

"De Eerste Kamer is medewetgever, maar zit er ook met de ogen open", zegt Paas. "Die kent ook de beloften die zijn gedaan aan Groningen." Hij wijst erop dat leveringszekerheid in het verleden reden is geweest om toch door te gaan met de gaswinning. De term ligt daarom gevoelig bij bewoners. "Mensen zijn geschrokken, verbijsterd, woedend, of erger nog: cynisch."

'Dacht aan verlate 1 aprilgrap'

Gedeputeerde Susan Top zegt bij RTV Noord dat "de moed haar bijna in de schoenen zakt". "Ik dacht eerst, ze zijn een dag te laat met hun 1 aprilgrap."

Ze gaat ervan uit dat uiteindelijk alsnog wordt ingestemd met het definitief sluiten van het Groningenveld. "Maar het is de vraag waarom je deze onrust nu moet veroorzaken."

Ook Paas zegt dat hij van meerdere kanten heeft gehoord dat van uitstel geen afstel komt. Toch is er maar één manier om dat te bewijzen, zegt hij. "En dat is zorgen dat deze wet zo snel mogelijk in het Staatsblad komt."

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief reageerde dinsdag ook verbaasd en teleurgesteld. Hij gaat de vragen van senatoren over de leveringszekerheid "zo snel mogelijk" beantwoorden en hoopt dat de Eerste Kamer later in april alsnog over de definitieve sluiting van de gaskraan vergadert.