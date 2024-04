Kleuter zwaargewond na val in vijver in Rosmalen

In Rosmalen is vanmiddag een 4-jarig kind zwaargewond geraakt door een val in een vijver. De kleuter is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het kind viel bij een basisschool in het water. Volgens Omroep Brabant was het rond 11.30 uur aan de aandacht van leraren ontsnapt en liep het van het schoolplein via een niet afgesloten hek in een nabijgelegen vijver.

De kleuter is door hulpdiensten uit het water gehaald en gereanimeerd. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de school. De politie kan alleen bevestigen dat er een jong kind in het water is gevallen. "Omdat er geen sprake is van opzet doen wij verder geen onderzoek."

De regionale omroep meldt dat de school voor de rest van de dag dicht ging. De ouders is verzocht hun kinderen eerder van school te halen.