Kaiserslautern beëindigt bekersprookje Saarbrücken en staat in finale DFB Pokal

1.FC Kaiserslautern heeft zich ten koste van reuzendoder 1.FC Saarbrücken geplaatst voor de eindstrijd van het toernooi om de Duitse beker, de DFB-Pokal.

In de halve finale in Saarbrücken maakte tweedivisionist Kaiserslautern met 2-0 een einde aan het bekersprookje van de derdedivisionist. Saarbrücken schakelde eerder in het bekertoernooi al drie Bundesliga-clubs uit: recordkampioen Bayern München, bekerfinalist van vorig jaar Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach.

Saarbrücken - dat als vierdedivisionist in 2020 ook al tot de halve finales reikte - domineerde voor de rust in de zogeheten Südwest Derby. Spits Kai Brünker, die al drie bekergoals maakte, had ditmaal echter zijn dag echter niet.

Finale in Berlijn

Tweevoudig bekerwinnaar Kaiserslautern kwam fortuinlijk op 1-0: keeper Tim Schreiber liet een kopbal van Marlon Ritter glippen. De tweede goal kwam een kwartier voor tijd van het hoofd van Almamy Touré.

Woensdag wordt de andere halve finale gespeeld tussen Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen en Fortuna Düsseldorf, dat op het tweede niveau uitkomt. De finale is op 25 mei in Berlijn.