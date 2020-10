Wekdienst 26/10: Debat over spoedwet en rechtszaak tegen motorclub

Vandaag is het wisselend bewolkt en valt voor in het westen een enkele bui, mogelijk met hagel en onweer. Elders blijft het zo goed als droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 12 graden. Vanavond neemt vanuit het westen overal de kans op een paar buien toe. De komende dagen blijft het vrij koel en wisselvallig herfstweer.

Goedemorgen! Vandaag vinden er twee rechtszaken plaats: de rechtbank in Amsterdam begint met een zaak tegen motorclub Caloh Wagoh en de Eerste Kamer debatteert over de coronaspoedwet.

Gistermiddag spraken leden van het kabinet, beleidsmakers en experts over mogelijke scenario's. Als het aantal besmettingen blijft stijgen, zal het kabinet zware maatregelen nemen, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy. "Ook een totale lockdown en een avondklok zijn maatregelen die het kabinet niet uitsluit als de cijfers blijven oplopen."

Het kabinet geeft morgen meer duidelijkheid over welke stappen er worden genomen om de stijging van het aantal coronabesmettingen aan te pakken. Volgens Haagse ingewijden zullen er nog geen nieuwe maatregelen worden bekendgemaakt, maar zullen premier Rutte en minister De Jonge waarschuwen voor 'draconische maatregelen' als mensen zich niet aan de regels houden.

En dan nog even dit:

De Nederlandse melkkoe geeft steeds meer melk. Aan het begin van de eeuw was dat nog gemiddeld 24.000 liter per koe, nu is de grens van 34.000 liter gepasseerd. Een record, volgens de cijfers van Coöperatie Rundveeverbetering.

Dierenbeschermers vinden het slecht nieuws voor de koeien. De manier waarop ze nu gefokt en gevoerd worden, is slecht voor het dierenwelzijn en het milieu, zeggen ze.

De hogere productie is juist een teken dat de koe steeds gezonder wordt, zegt deze boer: