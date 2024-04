Juventus met één been in Italiaanse bekerfinale na zege op Lazio

De ploeg van coach Allegri revancheerde zich dinsdag op eigen veld door doelpunten van Federico Chiesa en Dusan Vlahovic. Chiesa opende net na de pauze de score na een snelle uitbraak en Vlahovic vond het net na een mooie schaar.

Over drie weken volgt de return in Rome. Woensdag is de andere halve finale tussen Fiorentina en Atalanta. De finale is op 15 mei in Rome.