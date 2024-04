In 2024 meeste miljardairs ooit, Taylor Swift nieuwe binnenkomer

De vermogens van dit jaar waar Forbes zijn ranglijst op baseert zijn gemeten aan de hand van de aandelenkoersen en wisselkoersen van 8 maart 2024. Het is dus een momentopname, waardoor de lijst nu alweer anders kan zijn. Overigens houdt Forbes ook een ranglijst bij in "real time", wat wel betekent dat op die lijst de omvang van beursgenoteerd vermogen makkelijker te volgen is dan dat van privébezit.

Forbes keek ook specifiek naar Russische miljardairs. Daar ging het de superrijken ook voor de wind, melden de makers van de lijst. De meest vermogende Russen hebben het afgelopen jaar 72 miljard dollar aan hun fortuin toegevoegd, waardoor hun gezamenlijke rijkdom op 577 miljard dollar kwam. Bovenaan staat oligarch Vagit Alekperov, voormalig topman van oliegigant Lukoil.

Veel Russische miljardairs kwamen op westerse sanctielijsten terecht om Poetin en degenen in zijn directe omgeving te straffen voor de oorlog in Oekraïne. Hun totale vermogen daalde tot 353 miljard dollar in 2022.

Voor de Russische invasie van Oekraïne had Forbes de totale rijkdom van Russische miljardairs geschat op 606 miljard dollar. Dankzij de hoge grondstoffenprijzen de afgelopen twee jaar en de Russische oorlogseconomie is de impact van de westerse sancties afgezwakt, waardoor er ook herstel te zien is, zegt Forbes.

Taylor Swift bekendste nieuwkomer

Zoals elk jaar zijn er ook personen die voor het eerst op de lijst figureren. Dat zijn er volgens Forbes in totaal 265 en de bekendste is popster Taylor Swift. Haar Eras Tour die vijf continenten aandoet, overschrijdt 1 miljard dollar omzet. Forbes meldt dat de 34-jarige zangeres een geschat vermogen heeft van 1,1 miljard dollar, gebaseerd op inkomsten uit haar wereldtournee, de waarde van haar muziekcatalogus en haar vastgoedportefeuille.

Volgens Forbes is Swift de eerste muzikant die uitsluitend op basis van haar liedjes en optredens miljardair is geworden. Andere bekende nieuwkomers zijn basketbal-legende en zakenman Earvin "Magic" Johnson.

Die heeft zijn fortuin vergaard met investeringen in professionele sportteams, bioscopen, Starbucks-franchises, onroerend goed en gezondheidszorg. En andere bekende nieuwkomer is de Franse modeontwerper Christian Louboutin, van de bekende pumps met rode zolen. Hij heeft een geschat vermogen van 1,2 miljard dollar.

Meeste miljardairs in VS

Waar komen de meeste miljardairs vandaan? Amerika blijft er verreweg de meeste afleveren: 813 (tegenover 735 vorig jaar), met China op gepaste afstand op plek 2 met 406. Daarna volgen India (200), Duitsland, Rusland, Italië, Brazilië, Canada, Hongkong (dat Forbes los ziet van China), en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland telt 14 miljardairs, zegt Forbes. De rijkste Nederlander is Charlene de Carvalho-Heineken. Ze staat in de Forbes-lijst op plek 132 met een vermogen van 14,1 miljard dollar. Dat bedrag is gebaseerd op haar belang van bijna 24 procent in biergigant Heineken.

Erfgenaam versus 'selfmade'

Carvalho-Heineken is ook één van de rijkste vrouwen in de Forbes-lijst. Vrouwen zijn nog steeds zeer ondervertegenwoordigd met 'slechts' 369 miljardairs. De rijkste vrouw is opnieuw Françoise Bettencourt-Meyers, erfgename van het L'Oréal-concern. Haar vermogen wordt door Forbes geschat op 99,5 miljard dollar.

De rijkste "selfmade" vrouw, die dus haar vermogen te danken heeft aan een bedrijf dat ze zelf heeft opgericht, is de Zwitserse scheepsmagnaat Rafaela Aponte-Diamant (33,1 miljard dollar). Overigens bestaat de miljardairslijst voor 66 procent uit selfmade miljardairs. Vorig jaar was dat nog 69 procent.