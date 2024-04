Dengue-uitbraak op Curaçao, hoteliers waarschuwen toeristen

Vlak bij het ziekenhuis ligt een vakantiepark met zo'n honderd bungalows. Daar verblijven niet alleen toeristen, maar overwinteren ook eigenaren van bungalows, uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Een rondgang langs de bungalows leert dat daar zeker dertig mensen dengue hebben, of net hebben gehad.

Een van hen is Jacoline Steegstra uit Leeuwarden. Zij heeft jaren op Curaçao gewoond en komt regelmatig terug voor vakantie met haar gezin. "Ik kreeg het echt out of the blue. Twee weken geleden op vrijdag hartstikke hoge koorts en eigenlijk voelde ik direct wel dat het foute boel was. Dit moet wel dengue zijn, dit voelt zo anders. Dit is geen corona, geen griep."

"Ik voelde me helemaal warm worden. Echt heel hete koorts die opsteeg vanuit mijn voeten. Ogen die heel heet werden, extreme druk op mijn hoofd, heel erg hoofdpijn", beschrijft Steegstra. "Ze noemen het knokkelkoorts. Nou, dat voel je dus ook echt. Al je gewrichten en spieren gaan zoveel pijn doen, vooral rond je lendenen. Het was verschrikkelijk. Ik ben echt nog nooit zo ziek geweest."

Een enkele steek van de dengue-mug kan al leiden tot een infectie. De vrouwtjesmug brengt de ziekte over door bloed op te zuigen van iemand die besmet is en daarna een gezond persoon te steken. Niet iedereen die door de gestreepte mug gestoken wordt krijgt dengue, en bij niet iedereen zijn de verschijnselen even ernstig.

Bedekkende kleding

Bij Steegstra was het wel pittig. Zij werd met hevige bloedingen opgenomen in het ziekenhuis. "Op dat moment denk je helemaal niet meer aan vakantie. Je denkt serieus: 'Als ik hier maar levend uit uitkom'. Om mij heen lagen ook mensen met dengue. Iedereen was hartstikke ziek."

Toch zegt zowel Steegstra als Ost, van de toeristische belangenvereniging, dat dengue de toeristen niet moet tegenhouden om te komen. "Dit is gewoon een jaar waarin er erg veel dengue is", zegt Steegstra. "De een krijgt het wel, de ander krijgt het niet. Het is echt vette pech. Ik ben wellicht niet voorzichtig genoeg geweest."

"Mijn oproep aan de toerist is: kom met een flesje DEET", zegt Ost. "En zorg dat je voor in de avond bedekkende kleding hebt, zoals een lekker luchtige lange broek. Dan ben je helemaal in orde om op vakantie te komen."