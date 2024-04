Nederlanders lieten afgelopen jaren 374 miljoen aan statiegeld liggen

Nederlanders hebben de afgelopen drie jaar voor 374 miljoen euro aan statiegeld laten liggen door flesjes en blikjes niet in te leveren. Dat blijkt uit cijfers van Verpact, de organisatie die namens de drankenproducenten verantwoordelijk is voor de inzameling van statiegeldverpakkingen. Gevolg is dat consumenten nu meebetalen aan deze inzameling, terwijl dit eigenlijk voor rekening zou moeten komen van producenten.

Producenten voldoen bij lange na niet aan het wettelijk vereiste inzamelpercentage van 90 procent, zo blijkt uit de cijfers die Verpact vandaag heeft gepubliceerd. Vorig jaar is naar schatting 71 procent van alle plastic flessen ingezameld, iets meer dan de 68 procent van 2022.

Bij blikjes lag het inzamelpercentage nog veel lager. Sinds de invoering van statiegeld op blik, vorig jaar april, werd gemiddeld de helft van de blikjes weer ingeleverd. Volgens Verpact zit er wel een stijgende lijn in: in het laatste kwartaal van 2023 lag het op zo'n 65 procent. Over 2024 moet wettelijk 90 procent van de blikjes zijn ingeleverd.

'Rekening bij consumenten'

De achterblijvende inzameling heeft tot gevolg dat veel statiegeld niet terugkomt bij de consumenten die de flesjes en blikjes kopen. Dat geld gebruikt Verpact voor de "optimalisering en uitbreiding van het statiegeldsysteem."

De producenten van drankverpakkingen hoeven dat bedrag dus niet zelf in het inzamelsysteem te investeren. Hun financiële bijdrage werd per 2023 nog verlaagd met 11 procent voor grote plastic flessen en 13 procent voor kleine plastic flesjes.