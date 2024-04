Kamp van duizenden jaren oud gevonden op Amerikaanse luchtmachtbasis

Op het terrein van een Amerikaanse luchtmachtbasis in de staat New Mexico is een kampeerplek gevonden van zo'n 8200 jaar oud. Het kamp is volgens onderzoekers een van de best bewaarde verblijfplekken van mensen die in het gebied aanwezig waren.

"Dit is een belangrijke ontdekking, omdat we weinig intacte plekken hebben uit deze periode vanwege de erosie in woestijnachtig gebied", zegt Matthew Cuba, die namens de luchtmacht samenwerkt met archeologen op de basis. "In dit geval is de plek zeer goed bewaard gebleven." Volgens hem komt dat waarschijnlijk doordat de locatie tijdens de vorming van zandduinen bedekt werd met door de wind meegevoerd slib.

Haarden

Er zijn onder meer haarden gevonden en een stenen vijzel. De ontdekking werd een jaar geleden al gedaan, maar is pas onlangs bekendgemaakt, meldt de krant Santa Fe New Mexican. Volgens Cuba kan de vondst inzicht bieden in hoe de inwoners van het Amerikaanse zuidwesten zich aanpasten aan de klimaatveranderingen in hun tijd.

Holloman Air Force Base is een basis waar onder meer dronepiloten worden opgeleid. Het ligt in een dunbevolkt gebied. Op het terrein van zo'n 32 vierkante kilometer zijn inclusief de ontdekking van het kamp al zo'n 400 archeologische vondsten gedaan.