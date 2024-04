Eerste Kamer stelt besluit over sluiten gaskraan Groningen uit

In de Eerste Kamer willen BBB, VVD, PVV, JA21 en 50Plus eerst meer informatie over de leveringszekerheid, voordat ze voor het wetsvoorstel kunnen stemmen waarbij de gaskraan in Groningen echt helemaal dicht gaat

Daarom heeft de Eerste Kamer besloten tot uitstel van de behandeling van het voorstel om de kraan definitief te sluiten. De planning was om het volgende week dinsdag te behandelen.

VVD-Eerste Kamerlid Van den Berg zei dat nog niet alle vragen over leveringszekerheid zijn beantwoord en hij wil eerst de behandeling in de Tweede Kamer afwachten van een wet over de 'gasmarkt': "Laten we niet slechts naar één belang kijken", vulde hij aan. "In een snel veranderende geopolitieke wereld moeten we ook oog hebben voor leveringszekerheid. In heel Nederland is een grote vraag naar energie."

Boosheid bij andere partijen

Andere partijen zijn bang dat de formatiepartijen dit uitstel gebruiken zodat ze de gaskraan in de toekomst weer kunnen gebruiken. De formerende partijen verwerpen dat. Volgens de VVD is het niet de bedoeling om alsnog door te gaan met boren.

GroenLinks-PvdA-woordvoerder Crone sprak van een procedureel gelegenheidsargument en senator Visseren van de Partij voor de Dieren had het over een nieuw dieptepunt in het vertrouwen van de overheid.

Grote meerderheid Tweede Kamer

De Tweede Kamer ging vorige maand met een overgrote meerderheid akkoord met het plan van demissionair staatssecretaris Vijlbrief om de gaswinningslocaties met beton vol te storten, waardoor de gaskraan dan definitief dicht kan. Volgens de Tweede Kamer moet dat zo snel mogelijk gebeuren (de oorspronkelijke planning was 1 oktober).

Vijlbrief is verbaasd en teleurgesteld over het uitstel van de behandeling in de Eerste Kamer. Hij wijst erop dat in de Tweede Kamer 146 van de 150 leden voor sluiting van de putten hebben gestemd. Volgens hem is de Eerste Kamer wel gerechtigd om vragen te stellen vanwege de zorgvuldigheid, maar moet dat niet tot lang uitstel van het sluiten van de putten leiden.

Vertrouwen voor de Groningers

Het Groningse veld kan nooit gebruikt worden voor de leveringszekerheid, want het levert aardbevingen op en dat schaadt de veiligheid van de Groningers, zegt Vijlbrief.

Hij gaat zijn best doen de vragen van de Eerste Kamer "zo snel mogelijk te beantwoorden". Het gaat volgens hem echt maar om één ding en dat is "het vertrouwen voor de Groningers te herstellen".

Dat is hen beloofd na de parlementaire enquête over de gaswinning. Vijlbrief hoopt de Eerste Kamer op korte termijn uitleg te geven. "Laten we dit nog deze maand behandelen zodat de putten dicht kunnen".