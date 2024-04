Rutte heeft nu steun van 28 NAVO-landen, nog vier te gaan

In de aanloop naar de viering van het 75-jarig bestaan van de NAVO op 4 april is duidelijk dat demissionair premier Rutte van nog wat meer landen steun heeft gekregen om de nieuwe secretaris-generaal van het militaire bondgenootschap te worden.

Vandaag is bevestigd dat 28 van de 32 NAVO-lidstaten de kandidatuur van Rutte steunen, melden bronnen aan de NOS. De afgelopen tien dagen zijn er drie landen bij gekomen. Dat betekent dat er nog vier over de streep getrokken moeten worden, want voor een benoeming is de unanieme steun van alle 32 lidstaten nodig.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen zijn de komende dagen in Brussel, waar in de marge van de top en de festiviteiten veel gesproken zal worden over de opvolging van de Noor Jens Stoltenberg, die begin oktober zijn functie neerlegt.

Roemenië heeft een eigen kandidaat. Ook van Turkije en Hongarije is bekend dat ze nog geen steun voor Rutte hebben toegezegd. Als vierde land dat twijfelt, wordt Slowakije genoemd.